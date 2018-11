USA: Eine Schwarze, eine Muslima und ein „weißer Obama“

In Arizona wird auf jeden Fall erstmals eine Frau Senatorin. Die Republikanerin Martha McSally ist landesweit bekannt, weil sie in den Vorwahlen den von Trump hofierten früheren Skandal-Sheriff Joe Arpaio aus dem Rennen kegelte. Der Ex-Kampfpilotin (52) steht die zehn Jahre jüngere Demokratin Kyrsten Sinema gegenüber.

In Pennsylvania sind die Augen auf den talentierten Mainstream-Demokraten Conor Lamb gerichtet (34), der sich in einem klassischen Arbeiter-Bundesstaat, den Trump 2016 gewonnen hat, gegen das Weiße Haus und den dort gestützten Republikaner Keith Rothfus positioniert. In Michigan steht mit der Demokratin Rashida Tlaib die erste Muslimin in den USA vor dem Einzug ins Repräsentantenhaus. Die 42-Jährige kommt aus einer 16-köpfigen palästinensischen Einwandererfamilie in Detroit.