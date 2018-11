"Kann Menschenmengen abschätzen": Netz lacht über Trump-Sager

Trump verschärft Anti-Migrations-Rhetorik

US-Präsident Donald Trump sieht die Migranten aus Mittelamerika jedenfalls als Bedrohung für sein Land und entschied, mehr als 5.200 weitere Soldaten an die Südgrenze zu Mexiko zu schicken. Trump hat den Marsch der Migranten zum Wahlkampfthema gemacht. Möglich scheint, dass er vor den Kongresswahlen am 6. November diese Maßnahmen ergreift, um bei seiner republikanischen Wählerschaft zu punkten. Die sogenannte Migranten-Karawane dürfte aber nicht vor der Wahl an der US-Grenze ankommen.