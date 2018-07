Trump verbreitet Fake-News über Geburtsort seines Vaters

Jedenfalls wurde Donald Trumps Vater nicht in Deutschland und auch nicht in Europa geboren. Richtig ist allerdings, dass Donald Trumps Großvater dort zur Welt kam. Die Eltern seines Vaters, Friedrich Trump (später Frederick Trump) und Elisabeth Christ (später Elizabeth Christ), waren aus Kallstadt in der Pfalz (damals Teil des Königreichs Bayern) in die USA eingewandert. 1987 behauptete Donald Trump in seinem Buch "The Art of the Deal" noch, sein Großvater stamme aus Karlstad in Schweden, womit er eine Erzählung seines Vaters, der als Immobilienunternehmer arbeitete, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs weitertrug. Dieser behauptete Zeit seines Lebens, dass er schwedische Vorfahren hatte, um jüdische Mieter nicht zu vergraulen.

" Birther "-Bewegung

Bizarr sind Trumps Schilderungen über den Geburtsort seines Vaters vor allem vor dem Hintergrund, dass er jahrelang Zweifel an Barack Obamas Herkunft geäußert hatte. Die These, Obamas Geburtsort liege in Kenia (und nicht auf Hawaii), ist beliebt unter Verschwörungstheoretikern. Die sogenannte "Birther"-Bewegung stellt ebenfalls in Abrede, dass der Präsident Christ ist. Hintergrund der Debatte ist, dass nur in den USA geborene Amerikaner Präsident werden können.

Auch nachdem das Weiße Haus Obamas Geburtsurkunde präsentierte, hielt Trump an seinen Vorwürfen fest. Er behauptete später, eine vertrauenswürdige Quelle habe ihm verraten, dass das Dokument gefälscht sei. Wegen seines hartnäckigen Festhaltens an der Verschwörungstheorie wurde Trump immer wieder Rassismus vorgeworfen. Im Jahr 2016 erkannte der damalige republikanische Präsidentschaftskandidat erstmals persönlich an, dass Präsident Barack Obama in den USA geboren wurde.