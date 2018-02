Justin Gruber hat sich herausgeputzt, weißes Hemd, schwarzes Sakko, weinrote Krawatte. Vor wenigen Tagen musste er durchmachen, was ihn noch auf Jahre nicht loslassen wird: Er war im Klassenzimmer, als einer seiner Schulkollegen auf der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, 17 seiner Mitschüler tötete. Jetzt sitzt er im Weißen Haus neben seinem Präsidenten, der in den vergangenen Tagen auf Twitter gegen das FBI, seinen Justizminister Jeff Sessions, seinen Vorgänger Barack Obama wetterte, aber kaum ein Wort über das Massaker von Parkland fand. Was er sagt, schockiert: "Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der ich Sicherheit und Frieden nie gekannt habe. Wir brauchen eine grundlegende Veränderung in diesem Land. Das darf nicht mehr passieren. Wir müssen uns sicher fühlen können in unseren Schulen."

Aber: Er lebt. "Meine Tochter ist nicht hier", sagt Andrew Pollack, er trägt einen Stars&Stripes-Pin an seinem Revers. "Sie ist am King-David-Friedhof in Fort Lauderdale. Dort sehe ich jetzt meine Tochter." Es sind emotionale Szenen; die Trauer und Wut, die im Raum liegt, ist schwer zu ertragen. Dem Präsidenten scheint Empathie allerdings eher fern: Während des Treffens schlug er vor, mehr Waffen an Schulen zu bringen, Lehrer an Waffen zu schulen und sie im Klassenzimmer zu bewaffnen.

Dabei waren Trumps Mitarbeiter vorgewarnt und vorbereitet: Ein Fotograf hat Trumps Spickzettel für das Treffen mit den Überlebenden abfotografiert, fünf Punkte sind darauf vermerkt. Der erste Punkt: "Was würdet ihr mich gerne wissen lassen von dem, was ihr erlebt habt?" Wirklich entwaffnend ist der fünfte und letzte Punkt des Spickzettels: "I hear you", im Grunde: "Ich höre euch zu. Ich verstehe, was ihr mir sagt" - was eben sonst jeder automatisch sagen würde, der Überlebende eines traumatischen Ereignisses zuhört. Wer Trump die fünf Punkte aufgeschrieben hat, ist nicht bekannt.