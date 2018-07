Trumps falsche Behauptungen und Wendungen

„Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt“, sagte Donald Trump am Dienstag im Weißen Haus. Nein. Hat er nicht. Nach seinem Treffen mit Wladimir Putin am Montag wackelt einmal mehr die Glaubwürdigkeit des US-Präsidenten. Ein „Missverständnis“ sei es gewesen. Er habe „would“ gesagt, anstatt „wouldn’t“. Auf die Frage, ob sich Moskau in die US-Wahl 2016 eingemischt habe – wozu es derzeit umfangreiche Ermittlungen in Washington gibt – sagte Trump: „(Putin) just said it’s not Russia. I don’t see any reason why it would be.” („Putin sagte gerade, Russland war das nicht. Ich sehe keinen Grund, warum Russland es gewesen sein soll.“) Er habe aber gemeint: „I don’t see any reason why it wouldn‘t be.” („Ich sehe keinen Grund, warum Russland es nicht gewesen sein soll.“)

Nachdem er die Dokumentation seiner Aussagen aus Helsinki durchgesehen hatte, habe Trump gemerkt, dass er sich versprochen habe. Der ganze Streit, der Amerika gerade beschäftigt, basiere also auf einem einzigen großen Missverständnis.

Dass dieses Zurückrudern am Dienstag genau das Gegenteil von dem impliziert, was Trump am Montag gesagt hatte, ist die neue Spitze der Peinlichkeit. „Ich akzeptiere die Schlussfolgerung unserer Geheimdienste, dass eine Einmischung Russlands bei der Wahl 2016 stattgefunden hat“, sagte Trump. 24 Stunden zuvor, in Helsinki, hatte er die Einmischung Russlands noch vehement bestritten, genau das Gegenteil dessen, was Trumps Geheimdienste nun ziemlich eindeutig bekräftigen.