USA: Urteil zu Abtreibungsfall "versehentlich" hochgeladen

Die zuständige Abteilung habe "versehentlich und kurzzeitig" ein Dokument hochgeladen, teilte die Sprecherin des Supreme Court , Patricia McCabe , am Mittwoch mit. McCabe betonte, dass das Urteil in dem Fall noch nicht veröffentlicht sei und "zu gegebener Zeit" publiziert werde.

Rechtmäßigkeit eines strikten Abtreibungsverbots

Ob es sich bei dem Dokument um das Urteil gehandelt hat, ging aus dem Statement des Gerichts nicht hervor. Medienberichten zufolge war dem Dokument aber eindeutig zu entnehmen, dass das Gericht Abtreibungen in Idaho in medizinischen Notfällen erlauben will.

In dem Fall geht es um die Rechtmäßigkeit eines strikten Abtreibungsverbots in dem konservativen Bundesstaat. In Idaho sind Abtreibungen nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt, etwa wenn das Leben der Mutter - nicht aber ihr gesundheitliches Wohlergehen - in Gefahr ist.

Nach Auffassung der Regierung von US-Präsident Joe Biden sind Notaufnahmen aber verpflichtet, Abtreibungen in medizinischen Notfällen durchzuführen. Daher hat sie gegen das Gesetz geklagt. Die Anhörung zu dem Fall fand im April statt. Aktuell veröffentlicht der Supreme Court in regelmäßigen Abständen die Entscheidungen zu den in dieser Sitzungsperiode verhandelten Fällen.