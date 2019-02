USA suchen Verbündete gegen Erzfeind Iran

Dass die USA mit dieser Idee in der „westlichen Welt“ relativ alleine dastehen, hatte die US-Delegation nach deren Rückreise aus Polen offenbar nicht beeindruckt. Zwar weiß Washington Irans Erzfeind Saudi-Arabien und noch eine Handvoll andere arabische Staaten hinter sich. Doch in Europa stößt eine Anti-Iran-Allianz auf Skepsis. Allen voran Frankreich, Deutschland und Großbritannien stehen auf der Bremse. Das hätte man in Washington wissen müssen, als beim einseitig verkündeten Ausstieg aus dem Atomdeal die europäischen Länder nicht mitzogen.

Die USA wollen den Iran an den Verhandlungstisch drängen, indem sie ihn isolieren. Was sie übersehen: Europa sitzt bereits mit dem Iran am Verhandlungstisch. Wegen des Atomdeals.

Der Versuch Washingtons, die gesamte Region und somit auch den Israel-Konflikt auf die Iran-Frage zu reduzieren, dürfte zu kurz greifen.