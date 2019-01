Geleakter Nahost-Friedensplan: Will Trump Jerusalem teilen?

Seit dem Amtsantritt der Regierung Trumps vor fast genau zwei Jahren wartet die Welt auf deren groß angekündigten Nahost-Friedensplan. Das Papier, das Trump gerne „Deal des Jahrhunderts“ nennt, soll schon seit Sommer 2018 fertig sein.

Vor den Wahlen in Israel am 9. April wird eine Veröffentlichung aber nicht erwartet. Das wäre insbesondere für Israel nicht wünschenswert, da der Plan auf diese Weise zum Wahlkampfthema würde. Und auch Washington will zunächst die Regierungskonstellation abwarten, um zu wissen, wer sein Verhandlungspartner sein wird.

Umso mehr spekulieren Beobachter, dass die Veröffentlichung möglicherweise kein Zufall gewesen sei, sondern ein Test der US-Regierung, wie gewisse Themen bei der israelischen Bevölkerung ankommen.