Vorgezogene Neuwahlen in Israel im April

In Israel finden Anfang April vorgezogene Neuwahlen statt. Darauf hätten sich alle an der Regierung beteiligten Parteien geeinigt, teilte ein Sprecher der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Montag mit.

Bisher hatte Netanyahu, dessen Regierung seit einiger Zeit in der Krise steckt, Neuwahlen abgelehnt. Hintergrund der nunmehrigen Entscheidung seien Spannungen innerhalb der rechts-religiösen Koalition, berichteten die Medien. Regulär sollte erst im November 2019 wieder gewählt werden.