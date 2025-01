Im Kreuzfeuer des Senats: Trumps Minister werden ab heute "gegrillt"

Auch bei Scott Bessent steht keine Überraschung an. Der milliardenschwere Finanzmanager aus South Carolina wäre das erste offen LGBTQ-bestätigte Kabinettsmitglied in einer republikanischen Regierung. Der schwule Finanzminister bekommt die Schlüsselrolle in der Finanz-, Wirtschafts- und Steuerpolitik.

„Das amerikanische Volk wird in den nächsten Wochen Gefallen an dem finden, was diese brillanten Menschen zu bieten haben“, sagte Trumps neue Pressesprecherin Karoline Leavitt dem Sender CNN. Dazu zählt Leavitt auch Russell Vought, der das wichtige „Office of Management and Budget” übernehmen soll. Vought ist für die Demokraten ein dunkelrotes Tuch, war er doch eng in das „Projekt 2025” eingebunden; ein erz-konservativer Planungs-Entwurf für Trumps zweite Amtszeit. Auch Lee Zeldin, einst Kongressabgeordnete aus New York, ist der Opposition nicht geheuer. Er soll die für den Umweltschutz wichtige „Environmental Protection Agency” (EPA) leiten und Trumps Kehrtwende - weg von den erneuerbaren Energien, hin zu fossilen Brennstoffen - forcieren.

Auf der Warteliste

Weil den Senatoren noch wichtige Unterlagen (FBI-Sicherheitsgutachten, Finanzverhältnisse etc.) fehlen, sind für hoch umstrittene Kandidaten/-innen wie Tulsi Gabbard (Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes), Kash Patel (Bundespolizei FBI) und Robert F. Kennedy Jr. (Gesundheits- und Sozialministerium) noch keine Anhörungstermine festgelegt worden. Auch Linda McMahon (Bildungsministerium), Howard Lutnick (Handelsministerium) und Elise Stefanik (Botschafterin bei den Vereinten Nationen) stehen noch auf der Warteliste.