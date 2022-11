Was sind die Midterms? Alles, was Sie über die Wahlen wissen sollten

Warum sind die Midterms wichtig für den Präsidenten?

In Österreich wählt der Nationalrat den Bundeskanzler - in den USA ist das anders: Da werden Präsident und Kongress separat gewählt. Die "Midterms", also Zwischenwahlen, finden immer zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl statt. Hat die Partei des Amtsinhabers Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus keine Mehrheit, ist das Regieren für ihn nur mehr sehr schwer möglich - er wird dann als "lame duck", als lahme Ente bezeichnet. Regieren kann er dann praktisch nur mehr per Dekret.