Bei den Gouverneurswahlen setzte sich in Florida der national bekannte 44-jährige Amtsinhaber DeSantis gegen seinen demokratischen Kontrahenten Charlie Crist durch. Dies gilt als gutes Zeichen für die Partei, weil die Stimmen in dem bevölkerungsreichen Bundesstaat im Südosten des Landes normalerweise deutlich stärker für die Demokraten abgegeben werden. In zwei Bundesstaaten an der Ostküste gelang es den Demokraten die Gouverneursämter von den Republikanern zurückzuerobern. In Massachusetts setzte sich die Generalstaatsanwältin Maura Healey durch.

Drei Sitze an Republikaner

Im Repräsentantenhaus haben ersten Ergebnissen zufolge die Republikaner den Demokraten von Präsident Joe Biden drei Sitze abgejagt, wie das Meinungsforschungsinstitut Edison Research berichtet. Dabei stünden 371 der 435 Ergebnisse in der Kongresskammer noch aus. Bisher verfügten die Republikaner über 45 Sitze und die Demokraten über 19, heißt es weiter. Umfragen sagten vor der Wahl einen Sieg der Republikaner in der Kammer voraus. Ein Sieger könnte noch in der Wahlnacht feststehen.

Mehrere Senatsrennen in Bundesstaaten wie Arizona, Pennsylvania, Nevada und Georgia sind äußerst eng. Es könnte Tage - und in Georgia angesichts einer Stichwahlregel sogar rund einen Monat dauern - bis die Ergebnisse feststehen. Gewählt wurden am Dienstag auch die Gouverneure von 36 der 50 US-Bundesstaaten. Da sich die USA über mehrere Zeitzonen erstrecken, zieht sich die Wahl insgesamt sehr lange hin: In weiten Teilen Alaskas und auf Hawaii sind die Wahllokale noch bis 6.00 Uhr MEZ geöffnet.