Trump hat plötzlich Gegenwind und einen gefährlichen Herausforderer

Offene Drohung

DeSantis hat sich schon jetzt ziemlich offen als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner 2024 in Stellung gebracht und sich damit die unverhohlene Wut Trumps zugezogen. Der ließ in seiner ersten Stellungnahme zu den Kongresswahlen den Triumph des Gouverneurs einfach unerwähnt. Am Tag zuvor aber hatte er eine offene Drohung in dessen Richtung geschickt. Er halte nicht viel von den Ambitionen von DeSantis aufs Weiße Haus. Werde er es dennoch versuchen, dann werde er, Trump, ein paar sehr unangenehme Wahrheiten an die Öffentlichkeit bringen.

Das also sieht schon jetzt nach einer beginnenden Schlammschlacht aus - und es könnte sein, dass Trump, früher als im lieb ist, der Gatsch ausgeht. Denn die Republikaner haben in dieser Kongresswahl-Nacht auch noch mitbekommen, dass ein paar von Trumps verhätschelten Favoriten - wie etwa der Arzt Mehmet Oz in Pennsylvania - nicht den Sieg eingefahren haben, den Trump ihnen zuschanzen wollte. Das nimmt ihm viel von seinem Nimbus des quasi allmächtigen Königsmachers in der Republikanischen Partei. Der Ex-Präsident wird wohl ein bisschen vom Gas gehen müssen.

