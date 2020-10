USA: Einigung mit Moskau über Verlängerung von "New Start"

USA und Russland sind weiter uneins über die Bedingungen für eine Verlängerung des letzten großen Abrüstungsvertrags zwischen den beiden Ländern. Der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, sagte am Dienstag in einem Interview zwar: "Wir sind bereit, das 'New Start'-Abkommen für eine bestimmte Zeit zu verlängern". Und er betonte: "Wir glauben, dass es eine grundsätzliche Einigung auf den höchsten Ebenen unserer beiden Regierungen gibt."

Doch aus Moskau kamen gegensätzliche Signale.

Die US-Regierung sei bereit, den im Februar ablaufenden New-Start-Vertrag über die Kontrolle von Atomwaffen für eine gewisse Zeit zu verlängern, wenn Russland zusage, sein Arsenal taktischer Atomwaffen zu begrenzen, sagte Billingslea der Heritage Foundation. "Wir sind bereit, das gleiche zu tun." Die USA seien bereit für einen Deal, aber Moskau müsse auch den politischen Willen zeigen, sagte Billingslea.