"Absurd": Die Welt gibt mehr für Atomwaffen aus als für Pandemie-Vorsorge

Wenig Geld für Seuchenbekämpfung, viel für Atomwaffen

In Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA könnten stattdessen zumindest 100.000 Intensivbetten, zehntausende Beatmungsgeräte und ebenso viele Jahresgehälter für Ärzte und Pflegepersonal finanziert werden, so die ICAN-Chefin. In den USA etwa beträgt das laufende Budget der CDC, der Centers for Disease Control and Prevention, 6,6 Milliarden Euro, umfasst also nur ein Fünftel der US-Ausgaben für neue Atomwaffen. Die Trump-Administration hat der Einrichtung in den vergangenen Jahren deutlich die Mittel gekürzt.

Das Pentagon plant zudem, in den kommenden drei Jahrzehnten die Summe von 1,7 Billionen auszugeben, um eine neue Generation von Nuklear-Bombern, Atomraketen und Atom-U-Booten zu bauen. Russland hat ähnliche Pläne, wenn auch nicht in so großem Maßstab.