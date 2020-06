USA vs. Russland: Wettrüsten fast so wie früher

China hat jedenfalls rasch abgelehnt, dabei zu sein. So werden am Montag nur Marshall Billingslea und Sergej Rjabkow, der Vizeaußenminister Putins, am Tisch sitzen. Eine durchaus hochrangige Paarung, wenngleich nicht ganz so prominent wie Jimmy Carter und Leonid Breschnew anno 1979 – die beiden unterzeichneten damals in Wien den SALT-II-Vertrag, der die Zahl der Nuklearsprengköpfe erstmals begrenzte. Er gilt als Meilenstein in der Entspannungspolitik.

Zu einem Pressefoyer wie damals – mit 1800 Journalisten das größte in Österreichs Geschichte – wird es diesmal nicht kommen. Die Verhandler, die sich diskret in einem noblen Innenstadt-Palais treffen, wissen weder, ob die Gespräche zwei oder drei Tage dauern, noch, ob sie danach an die Presse gehen. Das sei aber ohnehin nicht entscheidend, sagt Kmentt: „Wichtig ist die Bereitschaft zu verhandeln“, sagt er. Wenn es nicht gelinge, aus der Aufrüstungsspirale auszusteigen, werde es irgendwann zwangsläufig zum Einsatz von Atomwaffen kommen. Denn bisher „haben wir einfach Glück gehabt.“