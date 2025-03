Mit welchem Trick Trump - vielleicht - ein drittes Mal US-Präsident werden könnte

Der frühere republikanische Präsident Ronald Reagan hat es angeregt, und selbst der demokratische Ex-Präsident Bill Clinton überlegte mehrmals laut: Die strikte Vorgabe, dass ein Staatschef der USA nur zwei Amtszeiten absolvieren darf, solle abgeschafft werde. Doch alle Versuche in diese Richtung schlugen seither fehl - der 22. Zusatz der - in den USA - sakrosankten Verfassung verbietet einen dritte Amtszeit. Um dies zu ändern, müsste erst die Verfassung geändert werden - was derzeit vollkommen ausgeschlossen scheint. Dafür müsste erst der Kongress zustimmen und drei Viertel aller US-Bundesstaaten.

Warum also spekuliert der 47. Präsident der USA also wieder darüber, dass er eine dritte Amtszeit ansteuern könnte? In einem Interview mit dem TV-Sender NBC sagte Donald Trump am Sonntag, es gebe „Methoden, mit denen man es machen könnte“.