Der Hauptgrund für Trumps Obsession mit Grönland

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass US-Präsident Donald Trump Anspruch auf Grönland erhebt, oder Pläne zu Grönland-Reisen US-amerikanischer Spitzenpolitiker geplant werden. Second Lady Usha Vance musste gar auf den Besuch eines Hundeschlittenrennens verzichten, da ihr Ehemann JD sich dringend auf einer US-amerikanischen Luftwaffenbasis ein Briefing zu „Fragen der arktischen Sicherheit“ geben lassen musste.

Das ergibt durchaus Sinn – denn Grönland ist zu einem gewissen Grad nur Mittel zum Zweck einer größeren US-Strategie : Der größte Teil der Landmasse liegt innerhalb des Polarkreises , einer Region, um die sich die Weltmächte wegen ihrer noch unerschlossenen natürlichen Ressourcen und ihrer Nähe zu neu entstehenden Schifffahrtskorridoren, die den globalen Handel beschleunigen würden, streiten. Wer immer diesen Streit gewinnt, hat in den kommenden Jahrzehnten einen entscheidenden strategischen Vorteil – auf vielen Ebenen.

Massive Gasvorkommen

Laut einer US-amerikanischen Studie aus dem Jahr 2009 liegen unter dem Eis fast ein Drittel der globalen Erdgasvorkommen und 13 Prozent der Ölvorkommen verborgen. Schon jetzt hat das schmelzende Eis der Arktis die Region, die früher weitgehend unbefahrbar war, in ein Gebiet mit konkurrierendem Handel verwandelt, da immer mehr Schiffe den Polarkreis überqueren und Länder mit Land in der Region darum kämpfen, so viel Meeresboden wie möglich für sich zu beanspruchen.

Nach Angaben des U.S. Naval Institute sind die Routen zwischen Asien und Europa oder Asien und den Vereinigten Staaten durch die Arktis etwa 40 Prozent kürzer als durch den Suez- oder Panamakanal. Das macht die Frage, wer die Meere dort kontrolliert, beinahe schon existenziell, will man als Weltmacht gelten.