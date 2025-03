Auch das Recht wird die Arktis-Frage nicht lösen

Rein rechtlich spielt diese Flagge keine Rolle – doch wem welche Gebiete der Arktis gehören und wer wo was nutzen darf – dazu hat auch das Völkerrecht keine exakte Antwort (im Gegensatz zur Antarktis). Hier greift das allgemeine Seevölkerrecht – und im besonderen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982.

In mehr als 4.000 Metern Tiefe steckt die russische Flagge aus rostfreiem Titan am arktischen Meeresgrund. Ein Symbol für Moskaus Anspruch auf die Arktis und ihre Bodenschätze, das bereits im August 2007 von einem russischen U-Boot im Boden versenkt wurde.

Wirtschaftszonen

Dieses regelt, unter welchen Voraussetzungen Schiffe navigieren und Rohstoffe abgebaut werden können. Volle Souveränität haben Staaten bis zu zwölf Seemeilen (22,224 Kilometer) von ihrer Küste entfernt.

Exklusive Rechte zur wirtschaftlichen Nutzung, also auch dem Abbau von Bodenschätzen, haben Staaten bis zu 200 Seemeilen (370,4 Kilometern) jenseits der Küste. So weit, so gut. Nun kommt die sogenannte „Kontinentalsockel-Erweiterung“ ins Spiel: Staaten können bei der „UN-Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels (CLCS)“ eine Erweiterung ihres Kontinentalsockels über 200 Seemeilen hinaus beantragen, wenn sie wissenschaftlich nachweisen können, dass die unterseeische Struktur eine natürliche Verlängerung ihres Festlandes ist.