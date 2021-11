USA: Angst vor neuem Angriff auf die Demokratie?

Leute wie Bill Cassidy muss man bei den US-Republikanern im Moment mit der Lupe suchen. Der Arzt, der für den Bundesstaat Louisiana im Senat von Washington sitzt, hat das sichere Gefühl, dass Donald Trump zu viel Verlierer-Image hat, um 2024 erneut Präsidentschaftskandidat zu werden.

"Er wird nicht unser Kandidat sein", sagte Cassidy kürzlich im Fernsehsender HBO, "ich würde ihm meine Stimme nicht geben." Was Cassidy als Malus sieht, hat in weiten Teilen der Republikaner null Relevanz. Dass unter Donald Trump binnen vier Jahren Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses verloren wurden und 2020 auch das Weiße Haus, dieser Misserfolg wird heute offen geleugnet.

So teilen laut Studien fast 50 Millionen Amerikaner die von Trump seit der Wahlnacht vor exakt einem Jahr nahezu täglich verbreitete Behauptung, ihm sei der Wahlsieg durch Manipulationen von den Demokraten gestohlen worden.