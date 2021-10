Greift Trump wieder nach der Macht?

Während Joe Biden durch seine Präsidentschaft taumelt, macht Trump das, was er am besten kann: Wahlkämpfen und alternative Fakten verbreiten. Kann also nach all dem was Trump angerichtet hat, das Pendel dennoch wieder zu seinen Gunsten ausschlagen? Wiederholt sich der amerikanische Alptraum erneut? Oder kann Biden das Ruder noch einmal herumreisen. Moderator Elias Natmessnig spricht dazu mit dem KURIER USA-Korrespondenten Dirk Hautkapp.