US-Wahlkampfvideo: Chefvirologe Fauci empört über Trump

Dr. Anthony Fauci hat wegen Donald Trump noch nie die Contenance verloren. Doch jetzt ist es soweit. Amerikas Chefvirologe stellt sich offen gegen den Präsidenten und dessen Wahlkampfteam.

In einem Werbespot wurde ein Zitat von ihm so zusammengeschnitten, dass der Zuseher denken muss, dass Fauci Trump lobt. Er könne sich nicht vorstellen, dass „jemand mehr tun könnte“. In dem Video heißt es weiter: „Präsident Trump erholt sich von dem Coronavirus, und ebenso tut dies Amerika.“

Der Chefvirologe, dem die meisten Amerikaner vertrauen, ist schwer verärgert, er fühlt sich in irreführender Weise zitiert. Er stellte klar, dass er in den fast fünf Jahrzehnten seines Dienstes an der Allgemeinheit noch nie einen politischen Kandidaten „öffentlich unterstützt“ habe.

„Meine Kommentare, die ohne meine Erlaubnis in der Werbekampagne verwendet wurden, wurden aus dem Kontext einer umfassenden Erklärung gerissen, die ich vor Monaten über die Bemühungen von Mitarbeitern der Gesundheitsbehörden abgegeben habe“, erklärte Fauci.

Das vollständige Zitat lautet: „Ich befinde mich praktisch jeden Tag bei der Taskforce im Weißen Haus. Es ist jeder einzelne Tag. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass unter irgendwelchen Umständen jemand mehr tun könnte.“