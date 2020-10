Trump, Reagan, Jackson: Warum Amerikaner Cowboys im Weißen Haus lieben

Der politische Cowboy hat also wie sein Vorbild im Sattel keine Zeit für lange Sätze. Auch das konnte Trump von einigen seiner Vorgänger lernen. Ronald Reagan hatte viele Jahre den einsilbigen, heldenhaften Cowboy fürs Kino verkörpert, bevor die Rolle im Weißen Haus übernahm.

Reagan und "das Reich des Bösen"

Der Republikaner legte sich für seine Auftritte gerne sein eigenes Western-Drehbuch zurecht. Er besaß einen Zettelkasten voll mit handgeschriebenen markigen Einzeilern – und im passenden Moment bediente er sich dort. „Wenn sie das Licht nicht sehen wollen, müssen sie eben die Hitze spüren“, meinte er über politische Widersacher. Die Sowjetunion war „das Reich des Bösen“ und so begegnete er ihr auch. Knapp und unmissverständlich die Forderung, die Reagan vor dem Reichstag in Berlin an den sowjetischen Staatschef richtete: „Mister Gorbatschow, reißen sie diese Mauer ab.“

Doch zur Cowboy-Pose gehört auch die richtige Kostümierung. Natürlich ist die Grundausstattung für einen US-Präsidenten Anzug und Krawatte, aber im richtigen Moment durfte es bei Reagan auch schon einmal ein riesiger Cowboy-Hut sein.