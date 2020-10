US-Senat: Anhörung der umstrittenen Richterin

Die konservative Juristin Amy Coney Barrett, 48, muss sich ab Dienstag in einer mehrtägigen Anhörung dem US-Senat stellen. Trump will die umstrittene Abtreibungsgegnerin noch vor der Wahl installieren. Er machte kein Hehl daraus, dass es ihm auch um mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen zur Auszählung der Stimmen bei der Wahl am 3. November geht. Die Demokraten fordern, dass erst der Sieger der Präsidentenwahl über den freigewordenen den Sitz der verstorbenen Richterin Ruth Bader Ginsburg entscheiden soll.