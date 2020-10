US-Wahl: Warum das TV-Duell der Vizes das wichtigste aller Zeiten ist

High Noon in Utah, auch wenn es dann in dem US-Bundesstaat schon 21 Uhr (Ostküstenzeit; drei Uhr MESZ), ) sein wird: Zu diesem Zeitpunkt treffen an der Uni des US-Bundesstaates in Salt Lake City die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence - die Nummer zwei im Team des Republikaners Donald Trump - und Kamala Harris - sie geht als Stellvertreterin des demokratischen Herausforderers Joe Biden ins Rennen - in einem TV-Duell aufeinander. Und es geht um alles.