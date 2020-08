US-Wahl: Demokraten halten virtuellen Parteitag ab

Nur Organisatoren in Milwaukee

Im April wurde die ursprünglich von 13. bis 16. Juli geplante Veranstaltung in einem ersten Schritt auf Mitte August verschoben. Während man Anfang Juni noch von mehreren Veranstaltungen in den USA ausgegangen war, hat das Coronavirus auch dieser Idee einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Veranstaltungsort wurde von Milwaukees Basketballstadium in das deutliche kleinere "Wisconsin Center" verlegt. Nun scheint auch das nur noch pro forma zu sein, denn die Veranstaltung dürfte nun fast ausschließlich virtuell stattfinden.

Nur noch Personen, die für die Abwicklung und Organisation notwendig sind, werden sich in Milwaukee aufhalten, heißt es von offizieller Seite. "Obwohl wir uns wünschen, dass wir die Welt in Milwaukee (...) willkommen heißen können, erkennen wir, dass die Sicherheit der Gastgeberstadt und aller Involvierter an erster Stelle stehen muss", so Convention-Chef Joe Solmonese.

Der Online-Parteitag soll unter dem Motto "Uniting America" ("Amerika vereinen") stehen. "Die Bühne der demokratischen Convention wird dieses Jahr größer sein als jemals zuvor - nämlich in Städten und Orten überall in Amerika", versucht das Organisationskomitee aus der Not eine Tugend zu machen.

Nicht nur die zahlreichen wahlberechtigten Delegierten werden nun ausschließlich per Video zu sehen sein. Gastrednern, Senatoren und Kongressabgeordneten legte man im Juli bereits nahe, im Interesse der Sicherheit nicht nach Wisconsin anzureisen. Auch ihre Ansprachen werden nun nur als Videoeinschaltungen erfolgen. Spitzenkandidat Joe Biden zog kurz danach ebenfalls die Reißleine. Anfang August gab er bekannt, nicht zum Parteitag kommen zu wollen. Auch die Stimmabgabe der Delegierten funktioniert virtuell.