Scheitert Wahl im Kongress? Kurz vor der Amtseinführung wackelt Trumps Triumph

Am 6. Januar, vier Jahre nach der blutigen Attacke auf die Herzkammer der US-Demokratie, will Donald Trump die letzte Hürde vor der Amtseinführung am 20. Jänner nehmen: die Beglaubigung seines Wahlsiegs durch den Kongress im Kapitol. Und das möglichst ohne Zwischenfälle.

Vor allem deshalb setzt Trump auf die Wiederwahl des Republikaners Mike Johnson als Sprecher des Repräsentantenhauses. Doch der Politiker aus Louisiana löst im Rechtsaußen-Flügel seiner Fraktion derart allergische Reaktionen aus, dass er angesichts knapper Mehrheitsverhältnisse bei der für Freitag geplanten Wahl zum „Speaker“ durchfallen könnte. Das könnte wiederum die Zertifizierung des Trump-Sieges am 6. 1. erschweren.