Musk gegen Bezos - zwei Titanen buhlen um Trumps Gunst

Musk und Bezos buhlen um Trump

Bezos erwiderte sofort: „Nein. 100 % nicht wahr.” Worauf Musk (ergänzt durch ein Tränen lachendes Emoji) nachlegte: „Nun, dann nehme ich alles zurück.“

Das digitale Rede-Duell könnte man getrost abhaken, wenn nicht massive wirtschaftliche Interessen dahinter stünden. Zwei Titanen wollen ihre Imperien befestigen - besser: ausbauen.

SpaceX (Musk) und Blue Origin (Bezos), die beiden Raketenbau- und Weltraum-Erkundungsunternehmen, konkurrieren um Regierungsaufträge und waren bereits in Klagen über Beschaffungspraktiken der staatlichen Weltraum-Agentur NASA verwickelt, die künftig von dem Milliardär und Musk-Intimus Jared Isaacman geführt werden soll.

2021 zog Bezos, der in dieser Woche bei Trump in Mar-a-Lago bei einem Abendessen vorspricht, die NASA wegen der Vergabe eines Mondlandefähren-Vertrags an SpaceX vor den Kadi, aber er verlor. Im vergangenen Sommer versuchte der vom Versandhandel-Krösus zum Lebemann mutierte Bezos bei der Luftaufsichtsbehörde FAA zu erreichen, dass Musks Starship-Raketen nicht mehr so oft starten dürfen; dabei machte er Umweltbedenken gelten.

Raumfahrt-Projekte

Laut Analysten geht der Zwist auf die Tatsache zurück, dass Bezos Raumfahrt-Projekte Jahre hinter dem Zeitplan von SpaceX zurückliegen. Auch wenn gemunkelt wird, dass Bezos` neue Trägerrakete namens „New Glenn” vielleicht schon 2025 Premieren-Start feiern könnte.