US-Veteran plante „Invasion“ von Kolumbien nach Venezuela

Maduro brüstet sich damit, einen Überfall wie 1961 in der Schweinebucht abgewendet zu haben. Damals versuchten Exilkubaner, mit Rückendeckung der USA, Fidel Castro zu stürzen.

Diesmal gab es vermutlich nicht einmal Rückendeckung der USA, obwohl die Demokraten im Kongress nun Aufklärung verlangen.

Am 3. Mai scheiterte die angebliche Invasion von Kolumbien nach Venezuela. Jordan Goudreau und ein zweiter US-Veteran leiteten einen patscherten Überfall an einem streng bewachten Küstenabschnitt, der mindestens acht junge Männer das Leben kostete und Hunderte ins Gefängnis brachte.

Die „Operation Gedeón“ war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Denn der 43-jährige Jordan Goudreau bekam den Auftrag zum Umsturz nur deshalb, weil er so billig war. Im September 2019 wurde er von Juan Guaidós „Sonderbotschaftern“ Juan José Rendón und Sergio Vergara in einem Apartment in Miami angeheuert. Der schriftliche Vertrag liegt vor: Jordan Goudreau wollte mit lächerlichen 50.000 Dollar 800 ehemalige GIs rekrutieren und mit ihnen von Kolumbien aus Venezuela überfallen, Präsident Maduro festnehmen und an die Amerikaner ausliefern.

Dafür hätte er ein Erfolgshonorar von 212 Millionen Dollar kassieren dürfen, aber erst nach der Invasion und nach dem gelungenen Regimewechsel.