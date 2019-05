Machtkampf um Venezuela geht in nächste Runde

Der Panzerwagen fuhr direkt auf die Menschen zu: Die erschreckende Szene eines durchbrechenden Wagens der Sicherheitskräfte und vor ihm fliehende Demonstranten war allerdings eher die Ausnahme. Nach den teilweise blutigen Protesttagen in der Vergangenheit, blieb es am Dienstag in Venezuela vergleichsweise ruhig. „Nur“ ein Toter, rund 60 Verletzte und 80 Verhaftungen waren die Bilanz nach dem Überraschungscoup von Oppositionsführer Juan Guaido.

Der zeigte sich an der Seite des von ihm „begnadigten“ Oppositionspolitikers Leopoldo Lopez. Eine Handvoll schwer bewaffneter Militärs standen den beiden Parteifreunden zur Seite. Wenig öffneten sich die Tore der Kaserne und es strömten die Menschen in die Militärbasis La Carlota. Doch der Anfang eines Aufstandes der Militärs war das nicht. „Wir sind stärker als nie zuvor“, behauptet Guaido Mittwochfrüh via Twitter, als er am Tag danach seine Landsleute zu eigentlich geplanten Großdemonstration und der „Operation Freiheit“ aufrief. Zahlenmäßig wurde die größte Demonstration in der Geschichte des Landes erwartet.