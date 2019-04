Venezuela: Oppositionschef ruft zum Umsturz auf

Einen Tag vor der heute, Mittwoch, mit Spannung erwarteten Großdemonstration in Venezuela hat Oppositionsführer Juan Guaidó die Militärs zum Sturz der Regierung aufgerufen. Kurz zuvor hatte sich Guaidó an der Seite des aus dem Hausarrest befreiten Oppositionspolitikers Leopoldo Lopez präsentiert. Unklar ist, ob Lopez sich in oder vor einer Militärbasis in Caracas befand. Beide wurden von bewaffneten Soldaten geschützt. Guaidó bekräftigte seinen Aufruf zur „Operation Befreiung“, um die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro zu verdrängen.