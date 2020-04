Kolumbien: Kinderkichern in Cartagena

„Platanoooooo“, höre ich sie rufen

Wir können es uns relativ gemütlich machen in dieser surrealen Situation. Viele andere hier natürlich nicht. Straßenverkäufer beispielsweise dürfen durch die gesetzten Maßnahmen eigentlich nicht arbeiten. Sie leben ausschließlich von ihren täglichen Einnahmen und schieben weiterhin ihre mit Obst und Gemüse vollbepackten Wägen durch die Gassen. Zusätzlich aber tragen sie Handschuhe und Schutzmasken. „Platanoooooo“, höre ich sie durch die offene Haustür rufen. Für alle, die zu Hause bleiben, ist es eigentlich die beste Isolationsmaßnahme: Frische Mangos, Kokosnüsse, Avocados und Platanos – durch den Türspalt geliefert.

Einkaufen: Nur an bestimmten Tagen

Manchmal muss ich dann aber doch in den Supermarkt. Ich freue mich drauf, denn es bedeutet endlich einen Szenenwechsel. Ich habe noch kaum etwas von dieser Stadt gesehen, das Einkaufen ist daher wie Sightseeing. Und dafür habe ich genügend Zeit, denn, um in den Supermarkt erst einmal hinein zu kommen, muss ich mich in der Schlange anstellen.

Zwei Polizisten kontrollieren regelmäßig die Abstände zwischen den Personen – eine Armlänge zeigen sie uns vor. In der Schlange wird Kaffee und Tee verkauft, die Leute lesen Zeitung oder unterhalten sich miteinander. Alles wirkt schon fast normal. Weiter vorne in der Schlange kontrolliert einer der Polizisten bereits Ausweise. Seit dieser Woche darf man nämlich nur mehr an bestimmten Tagen einkaufen, abhängig von der eigenen Ausweisnummer. Als er mich danach fragt, werde ich ein bisschen nervös, denn ich habe noch keinen kolumbianischen Ausweis. „Kein Problem Señorita!“, sagt er zu mir. Glück gehabt. Nach einer guten Stunde werde ich endlich hineingelassen. Ein Mitarbeiter sprüht mir Desinfektionsmittel in die Hände, ich kaufe, was ich brauche und spaziere zurück in meine Quarantänestätte.