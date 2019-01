Kolumbien: Terrorakt bedroht Frieden im Ex-Bürgerkriegsland

Es herrsche ein „prekärer Friede“, der in Teilen Fortschritte aufweise und in Teilen stagniere, beschreibt Günther Maihold die Lage in Kolumbien. Die Regierung von Präsident Duque sehe den Frieden nicht als den ihren an.

Doch auch aus anderen Gründen ist der Friedensprozess, der 2016 ambitioniert startete und Ex-Präsident Santos sogar den Friedensnobelpreis einbrachte, beinahe zum Erliegen gekommen.