US-Kongress „rächt“ Syrien-Einmarsch der Türkei mit Resolution

In der aktuellen Resolution heißt es, die USA würden den Völkermord an den Armeniern anerkennen und die Tötung von 1,5 Millionen Armeniern durch das Osmanische Reich verurteilen. Im republikanisch dominierten Senat ist bisher keine derartige Abstimmung angesetzt.

Die Türkei, die zwar den Tod von 300.000 bis 500.000 Armeniern eingesteht, die Einstufung als Völkermord aber zurückweist, reagierte am Mittwoch scharf. Präsident Recep Tayyip Erdogan nannte die Resolution "die größte Beleidigung unseres Volkes". Das sei ein Schritt, der „allein aus innenpolitischen Erwägungen getroffen“ wurde, sagte er.

Auch das türkische Außenministerium sprach von einer „schamlosen Entscheidung“, die sich an die „armenische Lobby und Anti-Türkei-Gruppen“ richte. Es sei ein beschämender Versuch, die Geschichte für Tagespolitik zu missbrauchen. Der Minister lud am Mittwoch den US-Botschafter David Satterfield in Ankara vor - wegen der Resolution und der damit verbundenen Forderung an Präsident Trump, die Sanktionen gegen die Türkei wegen des Kurses in Syrien erneut zu verschärfen.

Außenminister Mevlut Cavusoglu unterstellte den US-Abgeordneten, der Schritt sei eine Art „Rache“ für den türkischen Vorstoß in Syrien. Wer in den USA glaube, auf diese Art „Rache nehmen zu können“, täusche sich, twitterte er.

Politisch motiviert

Dass der Schritt der US-Abgeordneten an die aktuellen Entwicklungen gekoppelt ist, kann sich auch Politologe Cengiz Günay vom oiip vorstellen. Es sei nicht wahrscheinlich, dass sich die Parlamentarier diesmal wirklich vertiefend mit der Historie auseinandergesetzt haben. Vielmehr könnte es eine Reaktion auf die aktuellen Spannungen sein.

"Eine Mehrheit für eine Einstufung als Genozid gibt es schon lange", sagt Günay und verweist auf die realtiv große armenische Diaspora in den USA. "Doch bisher waren die Beziehungen zu dem NATO-Partner wichtiger." Offen sei aktuell, ob der Senat reagiert und ob Donald Trump die Resolution unterzeichnen werde.

Doch der Politologe und Türkei-Experte hält fest, dass derartige parlamentarische Resolutionen oft die umgekehrte Wirkung erzielen. "Diese Diskussion muss in der Türkei gelöst werden." In der Türkei lösten derartige Beschlüsse eher auf Trotzreaktionen und helfen vielmehr den Nationalisten, so Günay.

Doch dem Präsidenten werden solche Entscheidungen aus dem "Westen" immer mehr egal sein, da sich die Türkei immer weniger am Westen orientiert. Die Beziehungen mit den USA allerdings spielen natürlich schon eine wichtige Rolle für Ankara.