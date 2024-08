Wegen Gewalt bei US-Kapitol-Stürmung: 20 Jahre Haft für 37-Jährigen

In der Anklageschrift hieß es, der 37-jährige David Dempsey habe "seine Hände, seine Füße, Fahnenstangen, Krücken, Pfefferspray, zerbrochene Möbelstücke und alles, was ihm in die Hände fiel, als Waffen gegen die Polizei eingesetzt". Es handelt sich um die bisher zweithöchste Strafe im Zusammenhang mit der Kapitolerstürmung.