Nach Kapitol-Erstürmung: Der "QAnon-Schamane" bekommt seinen Speer zurück

Der bei der Erstürmung des US-Kapitols in Washington vom 6. Jänner 2021 als "QAnon-Schamane" bekannt gewordene Jacob Chansley bekommt seine Fellmütze mit Hörnern und seinen Speer zurück. "Da die Behörden nicht nachgewiesen haben, dass sie diese Gegenstände noch als Beweismittel benötigen und ihre Beschlagnahme nicht beantragt haben, wird das Gericht dem Antrag von Herrn Chansley stattgeben", hieß es in einem am Montag ergangenen Urteil.