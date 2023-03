US-Justiz betritt Neuland: Anklage gegen Donald Trump

Der Fahrplan der Anklage

Bis Trump in New York vor den Richter tritt, ist hinter den Kulissen sehr viel Detail-Arbeit zu erledigen. Wann muss Trump mit dem Flugzeug nach New York kommen? Welche Route wird der Sicherheitskonvoi in die Stadt nehmen? Wann wird der Secret Service, der Trump rund um die Uhr Personenschutz gewährt, einen Sicherheits-Check des weitläufigen Justiz-Gebäudes an der Centre Street im Süden Manhattans durchführen? Was wird unternommen, um die von Trump durch einen Aufruf an seine Anhänger heraufbeschworene Gefahr von gewalttätigen öffentlichen Protesten gegen den Staat einzudämmen? Wie wird das alles mit der New Yorker Polizei koordiniert?

Sind diese Fragen beantwortet, zeichnet sich nach Angaben aus Justiz-Kreisen in Washington und New York, die naturgemäß vorläufig sind und die Unberechenbarkeit Trump nicht voll erfassen können, dieses Prozedere ab:

Nach dem Mehrheitsbeschluss zur Anklage-Erhebung wird ein formales Schreiben (indictment) aufgesetzt, das der Vor-Mann/die Vor-Frau der Jury unterschreibt. Es wird katalogisiert, ins Computer-System der Justiz eingespeist. Trump hat ab dann ein Aktenzeichen.

Die konkreten Anklage-Vorwürfe, die den Geschworenen hinter verschlossenen Türen vorher detailliert auseinandergelegt wurden, werden versiegelt.

Die breite Öffentlichkeit erfährt darüber bis zum "Arraignment" mit einiger Wahrscheinlichkeit so gut wie nichts. Erst bei der offiziellen und öffentlichen Anklage-Verlesung vor einem Richter wird definitiv klar, welche Straftaten die Ankläger Trump vorwerfen. Das kann von einer Ordnungswidrigkeit bis zur echten Straftat gehen. Dieser Schlüssel-Termin könnte, wie Trumps Anwälte US-Medien bestätigt haben, noch vor Ostern nächste Woche stattfinden.

Er setzt voraus, dass Donald Trump auf Fisimatenten verzichtet. Würde er sich weigern, müsste formal der Gouverneur des Bundesstaates Florida, wo Trump lebt, die Überstellung Trumps nach New York veranlassen. Das wäre pikant. Ron DeSantis ist der zurzeit stärkste Rivale Trumps im Kampf um die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024.