Beratungsresistent: Tochter Ivanka kehrt Donald Trump den Rücken

Die Unterstützung von seiner Familie scheint sich derzeit in Grenzen zu halten. Zumindest heißt es über Ivanka Trump, die stets als das Lieblingskind des früheren US-Präsidenten galt und während seiner Zeit im Weißen Haus als seine Beraterin tätig war, dass sie mittlerweile davon absehen soll, für Donald Trump zu arbeiten.

"Obwohl Ivanka ihren Vater liebt, weiß sie, wie unmöglich er sein kann", behauptet eine Quelle gegenüber dem Magazin People. Spannungen in der Vater-Tochter-Beziehung würde es keine geben, doch Ivanka soll es vorziehen, sich derzeit auf ihre eigene Familie zu konzentrieren und darauf, sich ein Leben in Miami aufzubauen. Die 41-Jährige sei damit beschäftigt, "ihr Geschäftsleben neu zu gestalten und ihre Kinder groß zu ziehen, was ihre Prioritäten sind".