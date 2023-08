US-Institut sieht Unzufriedenheit Chinas mit Russland

Nach der Teilnahme Chinas an den GesprĂ€chen in Jeddah am Wochenende stellt das US-Institut fĂŒr Kriegsstudien ISW fest, dass das VerhĂ€ltnis zwischen Peking und Moskau anders als vom Kreml gewĂŒnscht keine Partnerschaft ohne Grenzen sei.

Wie schon in frĂŒheren EinschĂ€tzungen sei es so, dass China mit Russland in der Frage der Ukraine nicht auf einer Linie sei, hieß es in der am Montag (Ortszeit) in Washington veröffentlichten Analyse.