Selenskyjs rechte Hand: "Putin wird vor dem Richter stehen"

Wenn die Angeklagten dort verurteilt würden, aber physisch nicht anwesend wären – was wäre ein solches Urteil dann wert? Wäre das nicht nur ein symbolischer Akt?

Wenn wir es schaffen, an diesem Tribunal eine breite Front internationaler Akteure zu versammeln, werden wir Wladimir Putin isolieren, und das in der ganzen zivilisierten Welt. Selbst, wenn er bis an sein Lebensende nicht verhaftet wird, kann er sich dann nur mehr in einem sehr begrenzten Rahmen bewegen, er kann außer in den Iran und nach Nordkorea nirgends mehr hin.

Das reicht Ihnen?

Natürlich wollen wir mehr. Aber wenn wir realistisch sind, müssen wir akzeptieren, dass das leider ein realistisches Szenario ist. Aber: Symbolisch würde so ein Urteil nie bleiben, denn weltweit stattfindende Aggressionen wie jene Putins könnten durch so ein Tribunal nicht mehr so leicht ignoriert werden.

Bekommen Sie in puncto Tribunal Unterstützung aus jenen Ländern, die Russland für sich reklamiert, die es als „Russkij Mir“ – also die russische Welt – betrachtet?

Das ist von Land zu Land verschieden. Jene Länder, die territorial nahe an Russland sind, schweigen oft einfach – das ist für uns ein stilles Einverständnis zu Putins Politik. Die Republik Moldau aber etwa unternimmt alles Notwendige, um Schulter an Schulter mit der Ukraine zu stehen.

Welche Signale kommen denn aus Österreich?

Österreichs Position gefällt uns, weil Wien Putins „funktionale Immunität“ im Zusammenhang mit dem Verbrechen der Aggression nicht unterstützt – es sieht ihn nicht als immun an, nur weil er Präsident ist. In puncto Tribunal-Modelle hat Österreich noch keine Entscheidung getroffen, man überlegt noch. Wir hoffen, dass Österreich seine Rolle in dem Prozess noch wahrnehmen wird.

Sie bearbeiten für das Büro des Präsidenten auch ein anderes Thema, die eingefrorenen russischen Gelder, die die Ukraine als Reparationszahlungen erhalten könnte. Auch in Österreich liegen viele solcher Mittel – wie geht die Arbeit voran?

Das hängt ausschließlich vom politischen Willen der Länder ab, die die Gelder eingefroren haben. Beim Vermögen gibt es zwei Typen: das Geld jener Russen, die die Invasion aktiv unterstützen, und das Geld der russischen Föderation. An das staatliche Geld zu kommen ist sehr schwierig, weil es unter Garantie der Drittländer veranlagt worden ist. Der Zugang zum Geld russischer Staatsbürger ist einfacher und schneller. Die EU versucht gerade, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Gelder zur Wiedergutmachung zu verwenden - hier geht einiges voran, an diese Mittel werden wir hoffentlich bald kommen.

Anmerkung der Redaktion: Die ukrainischen Namen - Smyrnov oder Selenskyj - sind auf Wunsch des Büro des Präsidenten in diesem Text in ukrainischer Transliteration wiedergegeben.