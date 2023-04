US-Datendieb war IT-Fachmann auf einem Militärstützpunkt

Der Nationalgardist arbeitete auf einem Militärstützpunkt in Massachusetts. Er hatte den Gerichtsunterlagen zufolge durch seine Rolle als IT-Fachmann die offizielle Freigabe, auch mit einem unteren Dienstgrad streng geheime Regierungsunterlagen einzusehen. In jener Chatgruppe, in denen er die geheimen Informationen teilte, erzählte er über seine Vorgehensweise. Demnach habe er Teile des Tages in einer abgesicherten Einrichtung verbracht, in der Mobiltelefone und andere elektronische Geräte verboten gewesen seien, mit denen Fotos oder Videos gemacht werden können. Daher habe er die Dokumente zunächst abgeschrieben.

Doch mit der Zeit wird Teixeira leichtsinnig. Das Abschreiben wird ihm zu anstrengend. Er beginnt, Fotos von Dokumenten, die er offenbar mit nach Hause genommen hatte, hochzuladen. Wohl ein Fehler: Bei ihren Nachforschungen stießen Medien darauf, dass Details der Inneneinrichtung aus Teixeiras Elternhaus, die auf Familienfotos in sozialen Medien veröffentlicht wurden, mit Details am Rand einiger Fotos der veröffentlichten Geheimdokumente übereinstimmten.