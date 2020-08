US-Außenminister in Wien: Schönwetter-Visite in stürmischen Zeiten

Die Europäer dagegen, so auch Österreich, machen sich derzeit wegen des aggressiven Vorgehens der Türkei im östlichen Mittelmeer Sorgen.

Im Streit um die dortigen Erdgasfelder steuert Präsident Erdoğan auf einem gefährlichen Kollisionskurs mit dem ohnehin ungeliebten Nachbarn Griechenland. Pompeo machte in Wien deutlich, dass sich die USA des Problemfalls Türkei durchaus bewusst sind, auch wenn man das Land als NATO-Partner im Nahen Osten braucht.

Streitfragen hin oder her, der Besuch in Wien stand vor allem im Zeichen der guten Beziehungen zwischen Österreich und den USA. Ein US-Außenminister auf einem rein bilateralen Besuch in Österreich, das gebe es wirklich nicht alle Tage, betont man im Außenministerium.