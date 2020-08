Journalist überrumpelt Trump: "Bereuen Sie all die Lügen?"

"Zehntausende..."

Der Journalist überrumpelte Trump einigermaßen: "Herr Präsident, nach dreieinhalb Jahren Präsidentschaft, bereuen Sie da eigentlich all die Lügen, die Sie den US-Amerikanern angetan haben?" Trump antwortete bündig: "All die was?"

"All die Lügen, all die Unwahrheiten", präzisierte Dáte. "Die wer getan hat?", fragte Trump. "Die Sie getan haben", so der Korrespondent und fuhr fort: "Zentausende..." - Trump unterbrach ihn und wählte einen anderen Journalisten aus. Hintergrund: Die Washington Post zählt seit Amtsbeginn Lügen und Unwahrheiten von Trump. Im Juli berichtete die US-Zeitung, dass der Präsident im Laufe seiner Amtszeit mehr als 20.000 falsche oder irreführende Behauptungen aufgestellt habe - bis jetzt.

Dáte konnte zwar seine Frage stellen, Antwort bekam er allerdings keine. Er geht davon aus, auch in Zukunft für Pressekonferenzen zugelassen zu werden. Was er fragen wird, wenn er wieder an die Reihe kommt? "Herr Präsident, Sie haben mir beim letzten Mal keine Antwort gegeben. Können sie mir erklären, warum sie... Wie hoch auch immer die Anzahl (der Falschbehauptungen, Anm.) dann sein wird."