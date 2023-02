Urteil: Stierkämpfe in Spanien sind laut Höchstgericht "Kulturgut"

Im modernen Spanien verliert der Stierkampf zunehmend an Bedeutung, Tierschützer fordern seine Abschaffung seit Jahren im ganzen Land. Mehrere spanische Regionen verboten "corridas" bereits, wurden jedoch stets von nationalen Gerichten gebremst.

So hob das Höchstgericht in Madrid etwa 2013 ein Verbot in Katalonien auf, das zuvor in einem Volksbegehren angeregt worden war. Auch auf Mallorca finden nach einem Urteil seit 2019 wieder Stierkämpfe statt, obwohl die Regierung der Balearen sie zuvor verboten hatte.