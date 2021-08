Feminist versetzt Stierkampf in Gjión den Todesstoß

„Poetische Gerechtigkeit.“ So nennt eine bekannte spanische Journalistin das angekündigte Ende des Stierkampfes in Gijón im Norden des Landes. Denn Auslöser für die Entscheidung von Bürgermeisterin Ana González Rodríguez war der Tod eines Stieres mit dem Namen Feminist. Er starb vergangenes Wochenende während der Stierkampfmesse Begoña in der 133 Jahre alten Arena „El Bibio“. Ebenfalls den Tod fand der Stier Nigerianer.

Die zwei Tiere wurden seither zu tonnenschweren Symbolen im Kampf der sozialistischen Stadtregierung gegen das bei spanischen Traditionalisten noch immer beliebte Brauchtum. „Eine Stadt, die an die Gleichberechtigung von Frauen und Männern glaubt, die an Integration glaubt, an die Türen, die allen offen stehen, kann so etwas nicht zulassen“, sagte Sozialistin Ana González Rodríguez und betonte, dass „mehrere Grenzen überschritten“ wurden.