Geschlechtergerechtigkeit: Deutschland muss anders buchstabieren

Von Eva Sager

Man kann den Deutschen ja viel vorwerfen, aber ordnungsmüde sind sie sicher nicht. Auch nicht, wenn es um das Alphabet geht. Wie schrieb schon Friedrich Schiller: „Hinter dem U kommt gleich das Weh, das ist die Ordnung im ABC.“ Und dieser Ordnung will nun das Deutsche Institut für Normung (DIN) mit einer neuen Buchstabiertafel an den Kragen. Statt „A wie Anton“ soll es in Zukunft „A wie Augsburg“ heißen, Städtenamen lösen in einem veröffentlichten Entwurf die bisher verwendeten Vornamen ab. Statt Berta kommt Berlin. Statt Otto Oldenburg.