Ursula von der Leyens Image ist "angeschlagen, aber reparierbar"

In Italien, so sieht es Stefano Milla, „wird die Schuld weniger Ursula von der Leyen als den großen Pharmakonzernen gegeben.“ Der Direktor des Centrums für Europäische Politik (cep) in Rom: „Positiv wird in Italien hervorgehoben, dass der Impfstoff sicher viel teurer geworden wäre, wenn er nicht zentral von der EU, sondern von jedem Mitgliedstaat separat gekauft worden wäre.“

Wo lagen also die Fehler?

Sie kamen, als der Pharmariese Astra Zeneca vor zwei Wochen mit der Ankündigung schockierte, er könne im ersten Quartal nur knapp die Hälfte der versprochenen Impfstoffdosen in die EU-Staaten liefern.

Die Kommission geriet unter Druck „und wollte Tatkraft zeigen. Man hat einen Mechanismus zur Exportkontrolle von Impfstoffen eingeführt. Aber ich bin nicht sicher, ob das die richtige Antwort war“, sagt Yannis Emmanouilidis vom Think Tank European Policy Centre (EPC).