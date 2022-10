UNO-Menschenrechtsrat: Erstmalig Resolution zu "Killerrobotern"

Bei der 51. Tagung des UNO-Menschenrechtsrates am Freitag wurde eine von Österreich und Panama eingebrachte Resolution zu autonomen Waffensystemen - sogenannte Killerroboter - angenommen. "Ohne Menschen als Kontrollinstanz droht man Menschenrechte zu untergraben. Algorithmen verstehen den Wert menschliches Lebens nicht", sagte die Österreich-Repräsentantin Désirée Schweitzer. Die Resolution wurde mit Konsens verabschiedet. Eine Studie über autonome Waffensysteme soll folgen.

Entscheidungen mit Auswirkungen auf Menschenleben solle am Ende immer ein Mensch treffen, dies sei eine der zentralen Botschaften der Resolution, unterstrich das österreichische Außenministerium am Freitag in einem Statement. Kritik kam hingegen von Russland: Der Menschenrechtsrat habe nicht die Kompetenz um über "Abrüstung" zu diskutieren.