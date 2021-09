UNO-Generalsekretär: "Müssen Dialog mit Taliban führen"

Weltweit sei ein neues, höchst problematisches Muster zu erkennen: Extremistische Gruppen, "die zu allem bereit sind", stehen kampfunwilligen staatlichen Streitkräften gegenüber. "Wir haben das in Mossul im Irak gesehen, in Mali nach dem ersten Vormarsch auf Bamako, wir haben es in Mosambik gesehen", sagte Guterres.

Deshalb setze er sich seit Jahren für die Einrichtung einer afrikanischen Anti-Terror-Einheit mit einem soliden UNO-Mandat und entsprechender Finanzierung ein. Doch die USA - größter Geldgeber der UNO - befürchten, dass die in Mali stationierte UNO-Friedenstruppe dadurch ihre Neutralität verlieren könnte. "Diese Blockade muss beendet werden. Das ist absolut notwendig", sagte Guterres.