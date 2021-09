Afghanistan: Schwere Gefechte im Panjshir-Tal

UNO-Konferenz für humanitäre Hilfe

Zur humanitären Hilfe für Afghanistan findet Mitte September eine UN-Konferenz in Genf statt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres werde das hochrangige Treffen am 13. September leiten, teilte sein Sprecher Stephane Dujarric am Freitag in New York mit. Nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban Mitte August sei Afghanistan von einer "humanitären Katastrophe" bedroht, hob der UN-Sprecher hervor.

Die Konferenz soll zum einen auf eine "rasche Erhöhung der Finanzierung" hinwirken, "damit lebensrettende humanitäre Einsätze fortgesetzt werden können", erklärte Dujarric. Zum anderen gehe es darum, einen "vollständigen und ungehinderten humanitären Zugang" zu Afghanistan zu erhalten, damit die Afghanen weiterhin mit dem Lebensnotwendigen versorgt werden könnten.